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Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа на недопуск к праймериз

Байден указал на вину Трампа в штурме Капитолия

Байден заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и лжи Трампа
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Фото: Global Look Press/Haiyun Jiang
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Президент США Джо Байден 5 января заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и ложных заявлений его предшественника Дональда Трампа.

«Порядка 140 офицеров полиции пострадали, мы с (первой леди США. — Ред.) Джилл были на похоронах погибших. Они погибли из-за лжи Дональда Трампа, его ложь привела толпу в Вашингтон», — сказал он в ходе выступления в городе Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания.

Байден подчеркнул, что выборы президента в 2020 году выиграл он, а Трамп проиграл.

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Ранее в этот день Байден обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

В тот же день Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

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