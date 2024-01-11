Руководство клуба Mutabor обжаловало решение приостановить его деятельность

Руководство клуба Mutabor обжаловало решение приостановить его работу из-за нарушения санитарных норм во время «голой» вечеринки со звездами. Об этом 11 января сообщили в Лефортовском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба представителей ООО «Арт центр» (владельца торговой марки «Мутабор») на решение приостановить работу заведения на 90 суток», — сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом, дата заседания еще не назначена.

Решение о приостановке работы заведения вынес Лефортовский районный суд Москвы 10 января.

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того, как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

7 января стало известно, что российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением во время проведения «голой» вечеринки. По информации «Известий», к ООО «Арт Центр», которое владеет клубом Mutabor, был подан иск на сумму 537 тыс. рублей.

10 января сообщалось, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Было установлено, что блогер зарегистрирована по месту жительства не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ. Туда и должен быть направлен иск.

В тот день советский и российский актер, продюсер телесериала «Бригада» Александр Иншаков сообщил «Известиям», что намерен вновь подать иск в суд о взыскании 1 млрд рублей с Ивлеевой.