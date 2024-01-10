Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер сценарист «Адъютанта его превосходительства» Игорь Болгарин
Общество
В сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили останки
Армия
Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»
Мир
На Украине назвали опасными последствия насильственной мобилизации в Одессе
Мир
Президент Литвы объявил о передаче Украине бронетранспортеров М577
Происшествия
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Общество
VACÍO сообщил о желании изменить жизнь и вектор творчества
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Мир
В МИД РФ сообщили о препятствиях к подготовке выборов президента РФ за рубежом
Общество
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах строить рыбзаводы
Общество
Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Мир
Украинцы в ФРГ отказались работать в ресторане и решили жить на пособия
Мир
Беспорядки вспыхнули в столице Папуа – Новой Гвинеи
Мир
Американец получил $25 млн компенсации за 44 года тюрьмы по ложному обвинению

Заявители намерены вновь подать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Иншаков: иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей будет подан снова
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский актер, продюсер телесериала «Бригада» Александр Иншаков намерен вновь подать иск в суд о взыскании 1 млрд рублей с блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом он 10 января заявил «Известиям».

По его словам, он пока не получил официального подтверждения, что иск не принят к производству.

«Если это действительно так, то мы сначала выясним истинный адрес госпожи Ивлеевой и туда подадим», — пояснил Иншаков.

Адвокат Владислав Ватаманюк также отметил, что им пока не получено определение суда о непринятии иска к производству.

Ранее в среду сообщалось, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Определение вынесено 9 января. Суд установил, что Ивлеева зарегистрирована по месту жительства не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ. Туда и должен быть направлен иск.

26 декабря Ватаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать, то деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента РФ Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые, согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

Есть столько книг: в прокуратуру пожаловались на пропаганду ЛГБТ
Ведомство попросили проверить, как онлайн-магазины соблюдают закон

После общественного резонанса блогер принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Так, народный артист РФ певец Филипп Киркоров указал, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024