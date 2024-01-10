Заявители намерены вновь подать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Советский и российский актер, продюсер телесериала «Бригада» Александр Иншаков намерен вновь подать иск в суд о взыскании 1 млрд рублей с блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом он 10 января заявил «Известиям».

По его словам, он пока не получил официального подтверждения, что иск не принят к производству.

«Если это действительно так, то мы сначала выясним истинный адрес госпожи Ивлеевой и туда подадим», — пояснил Иншаков.

Адвокат Владислав Ватаманюк также отметил, что им пока не получено определение суда о непринятии иска к производству.

Ранее в среду сообщалось, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Определение вынесено 9 января. Суд установил, что Ивлеева зарегистрирована по месту жительства не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ. Туда и должен быть направлен иск.

26 декабря Ватаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать, то деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента РФ Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые, согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

После общественного резонанса блогер принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Так, народный артист РФ певец Филипп Киркоров указал, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.