Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую

В ближайшее время Эквадор планирует передать США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму в $200 млн. Об этом 10 января заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью радиостанции Canela.

«Да, мы получим помощь от США. Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на $200 млн», — сказал он.

По словам Нобоа, обмен планируется провести до конца января. Он также предположил, что полученную от Эквадора технику Вашингтон в будущем может отправить на Украину, хотя обычно передача военного вооружения третьим странам запрещена по условиям контрактов.

Кроме того, президент сообщил, что этот обмен техникой — лишь часть помощи, которую США планируют оказать стране. Вчера Нобоа встретился с американским послом в республике Майклом Фитцпатриком, и тот сказал, что через два-три дня Соединенные Штаты предоставят отдельный пакет помощи для Эквадора.

Вечером 9 января стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющие оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На следующий день, 10 января, национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избегать посещения страны. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает террористические методы группировок, начавших беспорядки в Эквадоре, в том числе захват заложников.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец выразил мнение, что одной из причин начала беспорядков в Эквадоре может быть то, что наркокартели хотят сместить с поста президента страны Даниэля Нобоа. Они хотят, чтобы власти освободили сферы влияния, пояснил он.