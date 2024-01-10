Посольство РФ в Эквадоре рекомендовало воздержаться от посещения страны

Посольство РФ в Эквадоре настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны, а также от ее посещения в целом в связи с произошедшими событиями. Об этом говорится в распространенном 10 января сообщении дипмиссии.

Также в заявлении посольства говорится о том, что в результате вооруженных столкновения между правоохранительными органами и преступными группировками есть жертвы как среди полиции, так и среди гражданского населения. По состоянию на вечер 9 января информации о пострадавших в ходе беспорядков россиянах у дипмиссии нет.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

После президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат. Ряд улиц города Гуаякиль, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.