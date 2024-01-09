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В Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта

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Фото: REUTERS/Karen Toro
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Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Об этом глава государства сообщил во вторник, 9 января, на своей странице в соцсети Х.

«Я подписал указ, объявляющий внутренний вооруженный конфликт, и определил список транснациональных организованных преступных групп как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты. <...> Я приказал вооруженным силам провести военные операции по нейтрализации этих группировок», — говорится в сообщении Нобоа.

Всего в список террористических группировок вошло 22 банды.

Ранее, в понедельник, 8 января, Нобоа ввел в стране режим ЧП, в связи с чем в стране на 60 дней объявили комендантский час.

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Ранее в этот день вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión, расположенную в городе Гуаякиль, и захватили в заложники ведущих. Полиция Эквадора сообщила, что к офису телеканала выехали сотрудники спецподразделения.

В августе прошлого года сообщалось об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политика убили тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. В стране было введено чрезвычайное положение.

Спустя несколько дней сообщалось об убийстве лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Досрочные выборы президента в Эквадоре состоялись 20 августа, в результате которых одержал победу представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.

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