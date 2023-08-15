В Эквадоре за неделю до выборов убили оппозиционного политика Брионеса

В Эквадоре лидер политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома в городе Сан-Матео провинции Эсмеральдас. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает газета El País.

Это произошло за неделю до президентских выборов в стране.

Кандидат в президенты от той же партии Луиза Гонсалес подтвердила информацию об убийстве Брионеса и выразила сожаление в связи с произошедшим.

«Эквадор переживает свою самую кровавую эпоху. <...> Моя солидарность с семьей товарища Педро Брионеса, который стал жертвой насилия», — приводит издание слова политика.

Гонсалес добавила, что за произошедшее население Эквадора должно быть обязано «всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, которое было захвачено мафией», отмечает «Газета.Ru».

Полиция сообщила, что расследует подробности этого нового преступления, которое добавляется к делу убийства кандидата в президенты от партии «Строй» Фернандо Вильявисенсио.

Об убийстве Вильявисенсио стало известно 10 августа. Политик был убит тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. Действующий президент Гильермо Лассо подтвердил факт его смерти и сообщил об экстренном заседании кабинета безопасности.

Полиция задержала нескольких подозреваемых в покушении, один из них скончался от ран, полученных в перестрелке при аресте.

12 августа партия «Строй» сообщила, что место убитого Вильявисенсио участие в выборах президента примет его партнер по компании Андреа Гонсалес Надер, которая ранее баллотировалась на пост вице-президента Эквадора.