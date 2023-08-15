Реклама
Прямой эфир
Общество
День траура объявлен в Дагестане 15 августа после взрыва на АЗС
Мир
Кеннеди-младший рассказал подробности о создании биолабораторий США на Украине
Мир
Трамп должен предстать перед судом не позднее 25 августа
Экономика
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Общество
В Белгородской области арестовали руководителей «БИК-Сити» по делу о коррупции
Общество
Власти Дагестана выделят по 1 млн рублей семьям погибших в Махачкале
Культура
Variety оценила гонорар Марго Робби за роль в фильме «Барби» в $50 млн.
Общество
Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
Армия
«Рособоронэкспорт» сообщил о росте спроса на самолеты Су-35 и вертолеты Ка-52
Мир
Взрыв прогремел на военном заводе в Израиле
Авто
Мантуров заявил о начале выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen в 2023 году
Общество
Число жертв при ЧП в Махачкале возросло до 30 человек
Армия
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW

В Эквадоре за неделю до выборов убили оппозиционного политика Брионеса

0
Фото: @PaolaCabezasC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эквадоре лидер политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома в городе Сан-Матео провинции Эсмеральдас. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает газета El País.

Это произошло за неделю до президентских выборов в стране.

Кандидат в президенты от той же партии Луиза Гонсалес подтвердила информацию об убийстве Брионеса и выразила сожаление в связи с произошедшим.

«Эквадор переживает свою самую кровавую эпоху. <...> Моя солидарность с семьей товарища Педро Брионеса, который стал жертвой насилия», — приводит издание слова политика.

Гонсалес добавила, что за произошедшее население Эквадора должно быть обязано «всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, которое было захвачено мафией», отмечает «Газета.Ru».

Полиция сообщила, что расследует подробности этого нового преступления, которое добавляется к делу убийства кандидата в президенты от партии «Строй» Фернандо Вильявисенсио.

Выбить из гонки: как на Эквадоре скажется убийство кандидата в президенты
Кто может быть виновен в преступлении и были ли у погибшего шансы выиграть выборы

Об убийстве Вильявисенсио стало известно 10 августа. Политик был убит тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. Действующий президент Гильермо Лассо подтвердил факт его смерти и сообщил об экстренном заседании кабинета безопасности.

Полиция задержала нескольких подозреваемых в покушении, один из них скончался от ран, полученных в перестрелке при аресте.

12 августа партия «Строй» сообщила, что место убитого Вильявисенсио участие в выборах президента примет его партнер по компании Андреа Гонсалес Надер, которая ранее баллотировалась на пост вице-президента Эквадора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023