Убитого в Эквадоре кандидата в президенты заменит его партнер по кампании
Андреа Гонсалес Надер примет участие в выборах президента Эквадора вместо убитого на митинге кандидата Фернандо Вильявисенсио. Об этом в субботу, 12 августа, сообщила на своей странице в Х (бывший Twitter) партия «Строй».
«Движение подтверждает, что Андреа Гонсалес примет участие в выборном процессе как кандидат в президенты. Андреа гарантирует наследие Фернандо Вильявисенсио, и миллионы эквадорцев будут сопровождать ее в этом деле», — говорится в сообщении организации.
До покушения на Вильявисенсио Андреа Гонсалес баллотировалась на пост вице-президента Эквадора. Нового кандидата на этот пост представят в ближайшее время.
Об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио стало известно 10 августа. Политик был убит тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. Действующий президент Гильермо Лассо подтвердил факт его смерти и сообщил об экстренном заседании кабинета безопасности.
Полиция задержала нескольких подозреваемых в покушении, один из них скончался от ран, полученных в перестрелке при аресте.