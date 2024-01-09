В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире
В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión, расположенную в городе Гуаякиль, и захватили в заложники ведущих. Об этом во вторник, 9 января, сообщила газета El Universo.
Издание опубликовало кадр прямого эфира, на котором видны шесть мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.
Полиция Эквадора сообщила, что к офису телеканала выехали сотрудники спецподразделения.
Ранее в понедельник президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка в тюрьмах после вероятного побега главаря преступной группировка «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито.
9 августа сообщалось об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политика убили тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. В стране было введено чрезвычайное положение.
Спустя несколько дней сообщалось об убийстве лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Досрочные выборы президента в Эквадоре состоялись 20 августа, в результате которых одержал победу представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.