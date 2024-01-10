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В Эквадоре учебные заведения перевели на удаленный режим из-за беспорядков в стране

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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
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Все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат в связи с кризисом в сфере безопасности. Об этом сообщило издание Ecuavisa во вторник, 9 января.

«Министерство образования сообщило, что из-за ситуации в стране все финансовые, попечительские, муниципальные и частные учреждения по всей стране будут проводить занятия в виртуальном формате», — сказано в материале.

Такое распоряжение ведомства будет действовать до пятницы, 12 января.

Также в Ecuavisa добавили, что ряд улиц города Гуаякиль в Эквадоре, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.

Также организация порекомендовала местным жителям не покидать дома и не выходить на улицу.

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О захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми стало известно ранее в этот день. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.

Тогда же президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

Позже полиция Эквадора сообщила о задержании участников захвата студии телеканала TC Televisión. В другом заявлении полиция объявила, что им удалось эвакуировать людей из захваченного здания.

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