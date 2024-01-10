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Полиция Эквадора задержала участников нападения на студию телеканала TC Televisión

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Фото: Ecuadorean Police/Handout via REUTERS
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Полиция Эквадора сообщила о задержании участников захвата студии телеканала TC Televisión. Об этом во вторник, 9 января, ведомство рассказало на своей странице в соцсети Х.

«В результате операции на телеканале TC в Гуаякиле нашим полицейским подразделениям удалось задержать несколько лиц и собрать вещественные доказательства, связанные с преступлением», — говорится в сообщении полиции.

В другом заявлении полиция объявила, что им удалось эвакуировать людей из захваченного здания.

Информация о жертвах или пострадавших в ходе операции не приводится.

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О захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми стало известно ранее в этот день. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.

Позже президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

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