МИД РФ осудил беспорядки в Эквадоре и выразил надежду на восстановление порядка

Россия осуждает террористические методы группировок, начавших беспорядки в Эквадоре, в том числе захват заложников. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

Российская сторона рассчитывает, что власти Эквадора вернут контроль над ситуацией и смогут восстановить правопорядок, подчеркнула дипломат. Также Захарова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

В данный момент, по сообщениям посольства РФ, среди россиян пострадавших нет, напомнила она. Вместе с тем Захарова повторно призвала российских граждан и соотечественников учитывать ситуацию в Эквадоре, а также избегать посещения там общественных мест.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

10 января национальная полиция сообщила, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Среди пострадавших есть школьник. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избегать посещения страны.