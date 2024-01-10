Восемь человек погибли во время беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль

Не менее восьми человек погибли и еще двое получили ранения во время беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль. Об этом в среду, 10 января, сообщил на пресс-конференции с мэром города Акилесом Альваресом один из начальников городской полиции, его слова приводит El Universal.

«Восемь человек погибли, двое получили ранения, два автомобиля и два мотоцикла сожжены. Один полицейский сотрудник получил огнестрельное ранение <...> 14 человек задержаны», — заявил градоначальник. Также он отметил, что среди пострадавших есть школьник.

Мэр города добавил, что за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

После Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат. Ряд улиц города Гуаякиль, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избежать посещения страны.