Эксперт назвал цель организаторов вооруженных беспорядков в Эквадоре

В Эквадоре наркокартели хотят сместить с поста президента страны Даниэля Нобоа. Такое мнение главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец высказал в среду, 10 января, комментируя вооруженные беспорядки в стране.

«Само по себе это могло произойти месяцем раньше, тремя месяцами позже — никакой сакральной даты, к которой это привязано, нет. Проблема насилия в Эквадоре достаточно давняя, наркокартели не сегодня стали влиятельны. Но сейчас, когда в должность недавно вступил новоизбранный президент, они решили показать, кто в Эквадоре хозяин», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, наркокартели собираются сместить президента.

«Они хотят, чтобы власти освободили сферы влияния — вы занимаетесь своими делами, но не мешаете делать наш бизнес. Другое дело, что это не может устраивать ни население, ни власть, потому что двух систем управления в стране быть не может, и рано или поздно это должно было случиться», — отметил он.

В свою очередь, директор Латиноамериканского центра им. Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с «Известиями» также назвал причины вооруженного конфликта в Эквадоре. По его мнению, они могут как заключаться в борьбе с преступностью президента страны Даниэля Нобоа для укрепления личной власти, так и быть связаны с предательством бывшего президента Эквадора Ленина Морено.

Вечером 9 января стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми, сообщается на сайте aif.ru. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали, передает RT.

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, сообщает телеканал «Звезда». Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На следующий день, 10 января, национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избегать посещения страны, пишет ИА «Регнум». В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает террористические методы группировок, начавших беспорядки в Эквадоре, в том числе захват заложников.