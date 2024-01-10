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Эксперт назвал причины вооруженного конфликта в Эквадоре

Эксперт Лидовской: конфликт в Эквадоре случился из-за предательства экс-президента
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Фото: REUTERS/Karen Toro
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Директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с «Известиями» 10 января назвал причины вооруженного конфликта в Эквадоре. По его мнению, они могут заключаться как в борьбе с преступностью президента страны Даниэля Нобоа для укрепления личной власти, так и быть связаны с предательством бывшего президента Эквадора Ленина Морено.

«Причина мятежа преступных банд в Эквадоре, которые все по сути являются боевым крылом крупных латиноамериканских картелей, — это атака на преступность, начатая президентом [Даниэлем] Нобоа. Причем не ясно до конца, какие мотивы преследовал президент. Это может быть и искреннее желание исправить ситуацию, и очередной передел рынка под контролем США. Но, так или иначе, смена статус-кво спровоцировала данную ситуацию», — считает эксперт.

По его мнению, более глубокая причина происходящего может заключаться в предательстве бывшего президента страны Ленина Морено, который избрался как преемник национально ориентированного Рафаэля Корреа (возглавлял Эквадор с 2007 по 2017 год), но «продал страну» Соединенным Штатам.

«Зашли США, начался вывод капиталов, и за семь лет страна, которой предрекали будущее «латиноамериканской Швейцарии», при Корреа скатилась в хаос», — отметил Лидовской.

При этом пока непонятно, будет ли действующий президент Нобоа привлекать силы третьих стран для разрешения конфликта, добавил эксперт.

«Привлечет ли Нобоа в этой ситуации силы третьих стран или нет, пока непонятно, но если это произойдет, то из того, какие это будут страны, будут ясны его мотивы. Если страны западного блока, то велика вероятность очередного передела рынка, если страны СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. — Ред.), то может быть шанс на решимость в победе над преступностью. Но вполне возможно, что Нобоа никого не станет привлекать, чтобы укрепить личную власть в Эквадоре, выйдя из этой войны как единоличный победитель, как он это может видеть», — подытожил Лидовской.

Накалившаяся обстановка: в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт»
Лидеры двух преступных группировок бежали из тюрьмы, это привело к массовым беспорядкам

Вечером 9 января стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющие оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На следующий день, 10 января, национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избегать посещения страны. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает террористические методы группировок, начавших беспорядки в Эквадоре, в том числе захват заложников.

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение, страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Причиной беспорядков стали бунты в тюрьмах и захваты заложников местными криминальными группировками. Есть убитые и раненые. Подробности — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Заключенные стоят на крыше тюрьмы во время бунта в Куэнке — третьем по величине городе страны
Фото: AP Photo/Xavier Caivinagua
Родственники заключенных ждут новостей о своих близких возле тюрьмы «Эль-Инка» в Кито — столице Эквадора
Фото: REUTERS/Karen Torov
Представитель военных генерал Уилсон Павон беседует со СМИ возле тюрьмы «Эль-Инка» во время операции по обеспечению безопасности из-за беспорядков
Фото: REUTERS/Karen Toro
Попытка захвата телестудии канала ТС. Вооруженные люди в капюшонах ворвались в здание и взяли в заложники нескольких сотрудников
Фото: Reuters Tv
Полиция эвакуирует работников телестанции TC
Фото: AP Photo/Cesar Munoz
Силовики принимают меры безопасности, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал провести военные операции против организованных преступных группировок
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao
После попытки захвата телестанции ТС было арестовано несколько вооруженных мужчин
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao
Родственники сотрудников ТС после операции по освобождению заложников. Начальник полиции Эквадора Сезар Аугусто Сапата назвал произошедшее терактом
Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao
Взорванный пешеходный мост в Кито
Фото: Global Look Press/IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ
Правоохранители проводят патрулирование и обыски в историческом центре Кито
Фото: Global Look Press/dpa/Juan Diego Montenegro
Офицеры охраняют станции метро в столице Эквадора
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
Патруль у правительственного дворца в Кито. По данным полиции, всего в результате беспорядков в стране погибли не менее 10 человек. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о разных преступлениях
Фото: AP Photo/Dolores Ochoa
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