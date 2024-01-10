Накалившаяся обстановка: в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт»

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта» из-за обострения ситуации в сфере безопасности. Он приказал нейтрализовать 22 местные преступные группировки. На фоне операции в городах начались столкновения с полицией и акты вандализма. Есть жертвы среди гражданского населения. Подробнее — в материале «Известий».

Побег из тюрьмы лидеров преступных группировок

В понедельник, 8 января, стало известно о побеге из тюрьмы одного из самых опасных преступников Эквадора Адольфо Масиаса по кличке Фито, лидера крупнейшей организованной преступной группировки (ОПГ) страны «Лос-Чонерос». Побег из тюрьмы в этом году не первый на его счету. Фито содержался в тюрьме Гуаякиля с 2011 года и был приговорен к 34 годам лишения свободы за организованную преступность, торговлю наркотиками, а также убийства. До этого он сбегал в 2013 году.

Сразу после обнаружения побега Фито порядка 3 тыс. человек были задействованы в его поисках. Из-за случившегося в Эквадоре резко обострилась ситуация в сфере безопасности. В тюрьмах начались бунты, заключенные нападали на охрану, брали их в заложники. Всего из тюрем сбежали 39 заключенных, 17 из них были пойманы.

В ответ на исчезновение лидера «Лос-Чонерос» президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, предусматривающее временный запрет на публичные собрания, комендантский час, а также задействование вооруженных сил страны для восстановления контроля над пенитенциарной системой страны.

Утром 9 января в тюрьме Чимборасо № 1 произошли столкновения между заключенными и охраной, в результате оттуда бежал лидер другой крупной ОПГ «Лос Лобос» Колон Пико.

В тот же день Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта». Также ряд банд и ОПГ страны были признаны террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Среди них «Лос Лобос», «Лос-Чонерос», «Лос Тибуронес», «Latin Kings» и другие. Всего список состоит из 22 группировок.

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение, страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Причиной беспорядков стали бунты в тюрьмах и захваты заложников местными криминальными группировками. Есть убитые и раненые. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino Заключенные стоят на крыше тюрьмы во время бунта в Куэнке — третьем по величине городе страны Фото: AP Photo/Xavier Caivinagua Родственники заключенных ждут новостей о своих близких возле тюрьмы «Эль-Инка» в Кито — столице Эквадора Фото: REUTERS/Karen Torov Представитель военных генерал Уилсон Павон беседует со СМИ возле тюрьмы «Эль-Инка» во время операции по обеспечению безопасности из-за беспорядков Фото: REUTERS/Karen Toro Попытка захвата телестудии канала ТС. Вооруженные люди в капюшонах ворвались в здание и взяли в заложники нескольких сотрудников Фото: Reuters Tv Полиция эвакуирует работников телестанции TC Фото: AP Photo/Cesar Munoz Силовики принимают меры безопасности, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал провести военные операции против организованных преступных группировок Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao После попытки захвата телестанции ТС было арестовано несколько вооруженных мужчин Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao Родственники сотрудников ТС после операции по освобождению заложников. Начальник полиции Эквадора Сезар Аугусто Сапата назвал произошедшее терактом Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao Взорванный пешеходный мост в Кито Фото: Global Look Press/IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ Правоохранители проводят патрулирование и обыски в историческом центре Кито Фото: Global Look Press/dpa/Juan Diego Montenegro Офицеры охраняют станции метро в столице Эквадора Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome Патруль у правительственного дворца в Кито. По данным полиции, всего в результате беспорядков в стране погибли не менее 10 человек. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о разных преступлениях Фото: AP Photo/Dolores Ochoa

Беспорядки в стране

После этого во многих городах Эквадора начались беспорядки. Неизвестные похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала, трех офицеров позднее освободили. В Гуаякиле 9 января преступники захватили студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники ведущих и сотрудников. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу работников телеканала. Улицы неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión были перекрыты. Позже полиция задержала участников нападения.

Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Также сообщалось о том, что преступники ворвались в Национальный университет Гуаякиля. В СМИ появились кадры, как студенты и преподаватели прячутся и пытаются защищаться от преступников.

На данный момент известно не менее чем о десяти погибших в Эквадоре в результате беспорядков.

Даниэль Нобоа уже созвал заседание национального Совета безопасности для разрешения чрезвычайной ситуации, обрушившейся на страну.

Реакция властей

После начала вооруженного конфликта в Эквадоре многие страны Латинской Америки выразили поддержку властям республики, а также усилили меры безопасности. В частности, МВД Перу уже объявило о увеличении контингента правоохранителей на границе с Эквадором.

Конфликт также дал новый повод для проявления озабоченности относительно ситуации с наркотрафиком во всем регионе. Президент Боливии Луис Арсе призвал страны региона срочно объединить усилия для борьбы с наркоторговлей.

США и Аргентина, а также Организация американских государств (ОАГ) обозначили свою готовность помочь правительству Эквадора в борьбе с преступными группировками и урегулировании кризиса в стране.