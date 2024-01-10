Накалившаяся обстановка: в Эквадоре начался «внутренний вооруженный конфликт»
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта» из-за обострения ситуации в сфере безопасности. Он приказал нейтрализовать 22 местные преступные группировки. На фоне операции в городах начались столкновения с полицией и акты вандализма. Есть жертвы среди гражданского населения. Подробнее — в материале «Известий».
Побег из тюрьмы лидеров преступных группировок
В понедельник, 8 января, стало известно о побеге из тюрьмы одного из самых опасных преступников Эквадора Адольфо Масиаса по кличке Фито, лидера крупнейшей организованной преступной группировки (ОПГ) страны «Лос-Чонерос». Побег из тюрьмы в этом году не первый на его счету. Фито содержался в тюрьме Гуаякиля с 2011 года и был приговорен к 34 годам лишения свободы за организованную преступность, торговлю наркотиками, а также убийства. До этого он сбегал в 2013 году.
Сразу после обнаружения побега Фито порядка 3 тыс. человек были задействованы в его поисках. Из-за случившегося в Эквадоре резко обострилась ситуация в сфере безопасности. В тюрьмах начались бунты, заключенные нападали на охрану, брали их в заложники. Всего из тюрем сбежали 39 заключенных, 17 из них были пойманы.
В ответ на исчезновение лидера «Лос-Чонерос» президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, предусматривающее временный запрет на публичные собрания, комендантский час, а также задействование вооруженных сил страны для восстановления контроля над пенитенциарной системой страны.
Утром 9 января в тюрьме Чимборасо № 1 произошли столкновения между заключенными и охраной, в результате оттуда бежал лидер другой крупной ОПГ «Лос Лобос» Колон Пико.
В тот же день Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта». Также ряд банд и ОПГ страны были признаны террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Среди них «Лос Лобос», «Лос-Чонерос», «Лос Тибуронес», «Latin Kings» и другие. Всего список состоит из 22 группировок.
Беспорядки в стране
После этого во многих городах Эквадора начались беспорядки. Неизвестные похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала, трех офицеров позднее освободили. В Гуаякиле 9 января преступники захватили студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники ведущих и сотрудников. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу работников телеканала. Улицы неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión были перекрыты. Позже полиция задержала участников нападения.
Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Также сообщалось о том, что преступники ворвались в Национальный университет Гуаякиля. В СМИ появились кадры, как студенты и преподаватели прячутся и пытаются защищаться от преступников.
На данный момент известно не менее чем о десяти погибших в Эквадоре в результате беспорядков.
Даниэль Нобоа уже созвал заседание национального Совета безопасности для разрешения чрезвычайной ситуации, обрушившейся на страну.
Реакция властей
После начала вооруженного конфликта в Эквадоре многие страны Латинской Америки выразили поддержку властям республики, а также усилили меры безопасности. В частности, МВД Перу уже объявило о увеличении контингента правоохранителей на границе с Эквадором.
Конфликт также дал новый повод для проявления озабоченности относительно ситуации с наркотрафиком во всем регионе. Президент Боливии Луис Арсе призвал страны региона срочно объединить усилия для борьбы с наркоторговлей.
США и Аргентина, а также Организация американских государств (ОАГ) обозначили свою готовность помочь правительству Эквадора в борьбе с преступными группировками и урегулировании кризиса в стране.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 10 января рассказала в эфире радио «Спутник», что никаких происшествий с российскими гражданами на фоне обострения ситуации в Эквадоре на данный момент не зафиксировано. Вместе с тем посольство России в Эквадоре рекомендует воздержаться от поездок по территории страны, а также от ее посещения.