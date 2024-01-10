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Новая группа детей из Белгорода отправилась в оздоровительные лагеря Калужской области

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Фото: t.me/vvgladkov
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Еще одна группа из более чем 200 детей из Белгородской области отправились в оздоровительные лагеря в специально выделенном для них железнодорожном составе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 10 января.

«Для 243 ребят и 30 сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Дети обеспечены полноценным питанием на время поездки», — рассказал он.

Дети отправятся в лагеря Калужской области, руководители которых уже предупреждены, а сами лагеря проинспектированы работниками министерства образования. Гладков отметил, что сопровождающие будут поддерживать связь с родителями отбывших на отдых детей.

Губернатор выразил признательность за помощь жителям Калужской области и ее губернатору Владиславу Шапше, а также отметил дружественность взаимоотношений двух регионов.

Ракетный отстрел: российская ПВО отбивает очередные атаки ВФУ на Белгород
Более тысячи детей могут вывезти из города в соседние регионы

Ранее в тот же день сообщалось, что из Белгородской области отправились на отдых в лагеря Воронежской и Калужской области более 100 детей. Они проведут 21 день на природе вдали от Белгорода, обстановка в котором осложнилась из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов. А 5 января российское оборонное ведомство рассказало об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

Позже, 8 января, сообщалось, что в результате обстрела Белгорода пострадали три человека: женщина и двое мужчин. По последним данным, они находятся в реанимации, им проведены операции. Тогда же Министерство обороны РФ заявило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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