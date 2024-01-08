Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ

Вечером 8 января российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших: женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Гладков сообщил о повреждениях в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ): выбиты окна в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении, три автомобиля повреждены осколками, еще четыре грузовика загорелись. Дополнительная информация уточняется.

Ранее вечером Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО была пресечена попытка террористической атаки ВСУ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по Белгородской области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

Также в этот вечер мэрия объявляла ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Граждан просили оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в этот день сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью.

До этого, 5 января, Минобороны РФ заявило об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью. Кроме того, 2 января Вооруженные силы Украины три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Всего с 29 декабря из-за ударов ВСУ по Белгороду оказались повреждены 944 жилых помещения, среди которых 812 квартир и 132 индивидуальных дома. Восстановительные работы также продолжаются в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.