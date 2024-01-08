Средства ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью. Об этом 8 января сообщили в Минобороны России.

«В 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Позднее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы ПВО сбили второй за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских войск.

Также 7 января в Минобороны заявили, что средства ПВО за сутки перехватили 14 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО), шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 38 украинских беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 января сообщил, что российские средства ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Белгороду. Тогда же средства ПВО перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ над Крымским полуостровом. Помимо этого, российской ПВО были обнаружены и уничтожены шесть украинских ракет «Нептун» над северо-западной частью Черного моря.

5 января сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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