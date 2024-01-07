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Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
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Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки

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Фото: commons.wikimedia.org/Dave_S.
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбила два украинских самолета Су-25 и Су-27, сообщили 7 января в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровска и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области», — указано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили 14 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО), шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 38 украинских беспилотников.

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Накануне в МО РФ сообщили, что шесть украинских ракет «Нептун» были обнаружены и уничтожены российской ПВО над северо-западной частью Черного моря.

Ранее в тот же день средства ПВО перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты украинских войск над Крымским полуостровом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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