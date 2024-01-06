Системы ПВО РФ уничтожили шесть украинских ракет «Нептун» над Черным морем

Шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» были обнаружены и уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над северо-западной частью Черного моря. Об этом 6 января сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака была отбита около 17:00.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее 6 января в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом.

5 января дежурные средства ПВО перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западной частью акватории Черного моря. Позднее дежурные средства ПВО перехватили еще пять украинских БПЛА в том же районе. Также средства ПВО РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.