Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом 5 января сообщили в Минобороны России.

Попытка украинских националистов осуществить террористическую атаку была пресечена в 12:30 мск, указали в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», — сказано в Telegram-канале министерства.

Накануне средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 10 украинских ракет над Крымом. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

Украинские националисты пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.