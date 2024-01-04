Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в четверг, 4 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также указал, что дым, который виднеется в районе внутреннего рейда и Северной бухты, возник в результате использования военными табельных средств маскировки.

«Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — отметил губернатор.

Глава Севастополя также предупредил жителей о том, что российские военные уже сбили несколько воздушных целей в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом повреждений и инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне, 3 января, губернатор сообщал, что, предварительно, над акваторией Черного моря была сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, обошлось без разрушений.

До этого, 31 декабря, Развожаев сообщил о второй за день объявленной воздушной тревоге в Севастополе. Он призвал горожан не выходить на улицу в Новый год.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.