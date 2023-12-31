В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день. Об этом сообщил в воскресенье, 31 декабря, губернатор города Михаил Развожаев.

Подробностей он не уточнил.

Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.

Ранее в этот день в Севастополе уже объявляли тревогу. Уже через несколько минут она была отменена. Также на непродолжительное время приостанавливали движение на Крымском мосту.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.