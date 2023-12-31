В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил 31 декабря губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога! Дым в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт — это используются табельные средства аэрозольной маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — предупредил градоначальник в Telegram-канале.

Также перекрыто движение по Крымскому мосту, отметили в инфоцентре по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Временно приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Жителям города на время тревоги рекомендуется проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В это время не будут работать морской и наземный транспорт.

Через несколько минут воздушная тревога была отменена.

До этого воздушная тревога в Севастополе объявлялась 26 декабря. Губернатор Развожаев также предупредил о ней жителей в своем Telegram-канале.

Ранее, 17 ноября, Развожаев сообщал, что в акватории над Северным молом в Севастополе сбили две воздушные цели. Работала система противовоздушной обороны (ПВО). 9 ноября губернатор также заявил, что в Севастополе над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.