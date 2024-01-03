Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдолг США впервые превысил $34 трлн
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН добиваться прекращения огня в Газе
Происшествия
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
Мир
Около 100 рейсов отменены японскими авиакомпаниями после ЧП в токийском аэропорту
Наука и техника
Сильнейшую вспышку на Солнце зафиксировали ученые 1 января
Мир
Небольшое землетрясение магнитудой 1,7 произошло в Нью-Йорке
Общество
Суд в Санкт-Петербурге выдворил дополнительно 13 иностранцев
Спорт
Канада впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Консул РФ назвал электрозамыкание причиной взрывов в Нью-Йорке
Общество
МЧС предупредило о морозах до -35 градусов в центре России
Происшествия
Пассажир напал на экипаж летевшего в Минеральные Воды самолета
Мир
Более 10 человек пострадали в результате аварии в аэропорту Токио
Общество
Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
Сюжет:

Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 3 января сообщил, что, по предварительной информации, над морем сбита ракета.

«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Развожаев, в настоящий момент оперативные службы продолжают контроль обстановки.

Боевые дельфины против украинского спецназа: кто защищает Крым
Действительно ли Россия направила специально обученных морских хищников на борьбу с диверсантами

Ранее, 31 декабря, Развожаев сообщил о второй за день объявленной воздушной тревоге в Севастополе. Он призвал горожан не выходить на улицу в Новый год.

28 декабря в Севастополе, по предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над морем беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024