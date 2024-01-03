Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 3 января сообщил, что, по предварительной информации, над морем сбита ракета.
«По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своем Telegram-канале.
Как указал Развожаев, в настоящий момент оперативные службы продолжают контроль обстановки.
Ранее, 31 декабря, Развожаев сообщил о второй за день объявленной воздушной тревоге в Севастополе. Он призвал горожан не выходить на улицу в Новый год.
28 декабря в Севастополе, по предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над морем беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.