Жителям Севастополя не следует выходить на улицу в новогоднюю ночь без лишней на то необходимости, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытки атаки на город. Об этом 31 декабря сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что украинская сторона также может предпринять попытки подстроить различные провокации, в том числе информационные.

«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с «желтым» режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев напомнил, что в городе также введен режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Он указал, что нарушение влечет за собой административную ответственность.

«Не применяйте петарды! Взрывы и хлопки сейчас пугают людей. Помните об этом!» — заключил губернатор и отметил, что нарушение режима ограничений также осложняют работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота.

Ранее в этот день Развожаев сообщил о второй за день объявленной воздушной тревоге в Севастополе.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.