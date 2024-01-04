Система ПВО РФ уничтожила 10 украинских ракет над Крымом

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила 10 украинских ракет над Крымом. Об этом в четверг, 4 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее в этот же день, 4 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Украинские националисты пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.