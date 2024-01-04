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Средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в акватории Черного моря
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Средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в акватории Черного моря

Минобороны: средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в акватории Черного моря
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом в четверг, 4 января, сообщает российское Минобороны.

Попытка Киева осуществить террористическую атаку была пресечена в 20:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря», — отмечается в сообщении, распространенном в Telegram-канале российского министерства.

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Ранее в этот же день, 4 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 10 украинских ракет над Крымом. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

Украинские националисты пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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