Средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА над Черным морем

Минобороны РФ 5 января сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западной частью акватории Черного моря.

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российская система ПВО уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Крымом и один дрон над Краснодарским краем.

Также средства ПВО РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря.

4 января средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.