Система ПВО уничтожила 37 БПЛА ВСУ над Крымом и Краснодарским краем

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила и перехватила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом и один дрон над Краснодарским краем. Об этом 5 января сообщила Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», –– говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

Ранее, 4 января, в Минобороны сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 10 украинских ракет над Крымом. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.