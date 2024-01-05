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Система ПВО уничтожила 37 БПЛА ВСУ над Крымом и Краснодарским краем

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила и перехватила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом и один дрон над Краснодарским краем. Об этом 5 января сообщила Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», –– говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

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Ранее, 4 января, в Минобороны сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 10 украинских ракет над Крымом. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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