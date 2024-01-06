Средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом

В Минобороны РФ 6 января сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом.

«6 января около 00:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ракеты были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Накануне дежурные средства ПВО перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западной частью акватории Черного моря.

Минобороны сообщило, что российская система ПВО уничтожила и перехватила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом и один дрон над Краснодарским краем. Позднее дежурные средства ПВО перехватили еще пять украинских БПЛА над западной частью акватории Черного моря.

Также средства ПВО РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря.

4 января средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.