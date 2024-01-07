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Российская ПВО сбила второй за день украинский беспилотник в Брянской области

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских войск в Брянской области. Об этом 7 января сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он в Telegram-канале.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте находятся оперативные службы.

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Об уничтожении предыдущего беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью ранее в этот день сообщило Минобороны РФ. Тогда же Богомаз уточнил, что БПЛА был нейтрализован над территорией Погарского района, пострадавших и разрушений не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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