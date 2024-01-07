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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над брянской областью
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 7 января.

«Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, уточнил, что беспилотник был нейтрализован над территорией Погарского района.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал он Telegram.

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Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Белгороду. До этого, в ночь на 5 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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