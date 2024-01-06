ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Белгороду
Системы ПВО 6 января уничтожили одну воздушную цель недалеко от Белгорода. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатор города Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - уточнил Гладков.
В ночь на 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.
Тогда же Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом были выбиты окна в нескольких квартирах и повреждено более 30 автомобилей.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.