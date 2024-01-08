В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность в понедельник, 8 января, объявили в Белгороде и Белгородском районе.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — опубликовала мэрия города в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью.

До этого, 5 января, Минобороны РФ заявило об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Кроме того, 2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.