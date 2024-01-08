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В Белгороде из-за обстрелов ВСУ оказалось повреждено около 1 тыс. помещений

Гладков: с 29 декабря из-за обстрелов ВСУ в Белгороде повреждено 944 жилых дома
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Фото: РИА Новости
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С 29 декабря из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду там оказались повреждены 944 жилых помещения, среди которых 812 квартир и 132 индивидуальных дома. Об этом в понедельник, 8 января, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент из 4180 поврежденных квадратных метров окон и балконов застеклили 2220 м. <…> На сегодняшний день повреждения кровли выявлены в четырех многоквартирных домах на площади 2400 кв. м. На одном объекте работы будут выполнены до 10 января, в трех домах кровля будет полностью заменена к 1 февраля», — написал он в своем Telegram-канале, ссылаясь на доклад мэра Белгорода Валентина Демидова.

Кроме того, Гладков указал, что повреждения внутри жилых домов выявлены в 46 квартирах. В некоторых необходимо заменить межкомнатные двери и напольное покрытие, также были произведены необходимые замеры. Во внутренних ремонтных работах задействовано девять подрядных организаций, которые с 9 января начнут усиленно работать, добавил губернатор.

«Продолжаются работы в одном из корпусов 24-й школы <…> и в медицинском колледже ведется замена фасадной плитки. Работы на ряде объектов будут завершены к 10 января, за исключением лицея № 9, Центра народного творчества и фасада филиала ВГТРК — здесь более сложные работы и витражные окна, на изготовление которых требуется больше времени», — подчеркнул он.

Восстановительные работы также продолжаются в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах.

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Массированный удар ВСУ нанесли по Белгороду 30 декабря. Тогда украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру города. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Позже, 2 января, ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов.

Кроме того, 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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