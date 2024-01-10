Более 100 детей из Белгорода отправились на отдых в лагеря под Воронежем и Калугой

Более 100 детей из Белгорода отправились на отдых в лагеря Воронежской и Калужской области в среду, 10 января.

«112 самых маленьких белгородских детей едут в лагерь для того, чтобы 21 день провести на природе, закончить каникулы с удовольствием и в дальнейшем продолжить обучение», — поделилась руководитель управления образования администрации города Белгорода Ирина Гричаникова.

Многодетный отец Андрей заявил, что очень благодарен администрации города за помощь: за выделенные путевки, за то, что в такой обстановке государство поддерживает.

«Безопасность детей — это самое главное. За себя не столько боюсь, сколько за детей. А дети для меня — это самое главное. Пусть лучше они будут вдалеке, чем здесь рядом. Немного погрущу, зато с ними всё будет хорошо», — рассказала жительница Белгорода Гульнара Акимова.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов. А 5 января российское оборонное ведомство рассказало об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

Позже, 8 января, сообщалось, что в результате обстрела Белгорода пострадали три человека: женщина и двое мужчин. По последним данным, они находятся в реанимации, им проведены операции. Тогда же Министерство обороны РФ заявило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.