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Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгородской области

Гладков: три человека находятся в реанимации после обстрела Белгородской области
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пострадавшие в результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошедшего вечером 8 января, местные жители находятся в реанимации, им проведены операции. Об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 9 января.

«Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил он о здоровье пострадавших.

Гладков подчеркнул, что уже с утра начнутся подомовые обходы в микрорайонах, где были зафиксированы осколки от снарядов ВСУ. Планируется зафиксировать все повреждения, чтобы как можно быстрее начать работы по восстановлению.

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Ранее, вечером 8 января, Гладков рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина, который пострадал от осколочных ранений груди и верхней конечности.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка террористической атаки ВСУ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по Белгородской области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

Также в этот вечер мэрия объявляла ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Граждан просили оставаться дома и не подходить к окнам.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РоссииВладимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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