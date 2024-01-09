Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгородской области
Пострадавшие в результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошедшего вечером 8 января, местные жители находятся в реанимации, им проведены операции. Об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 9 января.
«Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил он о здоровье пострадавших.
Гладков подчеркнул, что уже с утра начнутся подомовые обходы в микрорайонах, где были зафиксированы осколки от снарядов ВСУ. Планируется зафиксировать все повреждения, чтобы как можно быстрее начать работы по восстановлению.
Ранее, вечером 8 января, Гладков рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина, который пострадал от осколочных ранений груди и верхней конечности.
Тогда же Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка террористической атаки ВСУ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по Белгородской области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.
Также в этот вечер мэрия объявляла ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Граждан просили оставаться дома и не подходить к окнам.