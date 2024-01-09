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Ракетный отстрел: российская ПВО отбивает очередные атаки ВФУ на Белгород

Более тысячи детей могут вывезти из города в соседние регионы
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Вечером 8 января силы ПВО пресекли очередную попытку обстрела Белгорода — уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщили в Минобороны РФ. Ранее в этот же день над областью сбили украинскую ракету С-200. Постоянные попытки обстрела Белгорода — очередное подтверждение необходимости решить все задачи СВО и избавить жителей приграничных регионов от риска стать целями ВФУ, заявили «Известиям» эксперты. Успешная работа ПВО минимизирует ущерб от подобных атак. Но властям региона поступило около 1,3 тыс. заявок от жителей с просьбой увезти детей в детские лагеря в соседние регионы. В западных СМИ уже высказывается мнение, что удары по мирным жителям могут сказаться на объемах иностранной помощи киевскому режиму. Насколько обоснованы подобные предположения — в нашем материале.

Еще одна ракета

Российские средства ПВО ранним утром 8 января перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для применения по наземным целям, сообщили в Минобороны РФ. А в 21:30 в городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже Минобороны сообщило, что была пресечена попытка обстрела Белгорода с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» — дежурные средства ПВО уничтожили над территорией области 10 реактивных снарядов.

RM-70 «Вампир»

RM-70 «Вампир»

Фото: armyweb.cz

RM-70 «Вампир» — это РСЗО чешского производства, модифицированная версия еще советской РСЗО БМ-21, или «Град». По более ранним сообщениям Минобороны, ракеты этой системы использовались и в предыдущих попытках обстрела Белгорода. Эти атаки не прекращаются с 30 декабря, когда в результате ударов ВФУ в Белгороде погибло 25 человек.

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Так, 2 января в результате очередной террористической атаки с применением ракет «Ольха» один человек погиб, несколько пострадали. При этом средства ПВО сбили 17 ракет. 4 января в результате обстрела из РСЗО «Ольха» повреждения получили более 40 строений и 13 автомобилей, обошлось без пострадавших. В ночь на 5 января российские средства ПВО сбили над Белгородской областью еще девять ракет.

Справка «Известий»

Самый мощный обстрел Белгорода, повлекший гибель 25 человек, произошел примерно в три часа дня 30 декабря. В больницы были доставлены более сотни пострадавших. Поврежденными оказались десятки зданий. Удары пришлись на места, где находятся кафе и торговые центры.

По данным Минобороны России, для атаки на жилые кварталы украинские боевики использовали ракеты «Ольха» в запрещенном международными конвенциями кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО «Вампир» чешского производства. Большая часть из них была перехвачена российскими средствами ПВО, однако несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

В военном ведомстве подчеркнули: подобными атаками киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российские войска на аналогичные действия. Однако Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре и будут действовать так и впредь, заверили в Минобороны.

Президент Владимир Путин квалифицировал удар по Белгороду как теракт. Он отметил, что ВФУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Эвакуация автомобиля, поврежденного в результате обстрела, на Студенческой улице.

Эвакуация автомобиля, поврежденного в результате обстрела, на Студенческой улице Белгорода

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Атмосфера в Белгороде в первых числах января была далека от праздничной. С 3 января были закрыты торговые центры и кинотеатры, лишь 6 января они возобновили работу. В областной столице и приграничных районах отменили рождественские богослужения. Кроме того, в городе сокращено число маршрутов общественного транспорта. Местный минтранс пообещал вернуться к нормальному графику 9 января.

Некоторые жители решили на время покинуть город. 8 января Вячеслав Гладков сообщил, что около 300 человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района. Ранее он заявил, что жители, которые переживают за свою безопасность из-за ситуации в Белгороде, могут выехать в ПВР в других районах области, им будет оказана помощь.

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Вячеслав Гладков рассказал, что получил 1,3 тыс. заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. По его словам, он общался с коллегами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Главы регионов выразили готовность оказать помощь.

С 29 декабря из-за ударов ВФУ по Белгороду там повреждены 944 жилых помещения, среди которых 812 квартир и 132 индивидуальных дома, также сообщил Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент из 4180 поврежденных квадратных метров окон и балконов застеклили 2220 м. <…> На сегодняшний день повреждения кровли выявлены в четырех многоквартирных домах на площади 2400 кв. м. На одном объекте работы будут выполнены до 10 января, в трех домах кровля будет полностью заменена к 1 февраля», — написал он в своем Telegram-канале, ссылаясь на доклад мэра Белгорода Валентина Демидова.

Восстановление жилого дома, поврежденного в результате обстрела города

Восстановление жилого дома, поврежденного в результате обстрела города

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

— Жители всех приграничных регионов России — и старых, и новых — ежедневно подвергаются риску стать целью ВФУ, — рассказала «Известиям» сенатор от ДНР Наталья Никонорова. — Те давно поняли, что не в силах нанести такой ущерб ВС России, который привел бы к кардинальному изменению сценария боевых действий, поэтому бьют по мирным жителям. Для нас это — очередное подтверждение необходимости решить все задачи СВО.

Слепая реакция

За девять дней, прошедших после массированного обстрела Белгорода, западные страны так и не осудили киевский режим за это преступление. Более того, МИД Франции назвал массовое убийство жителей города «правом на самооборону». На заседание созванного Россией Совбеза ООН 31 декабря приглашенный представитель Чехии (поставившей задействованные в атаке РСЗО) не явился.

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— Поведение Запада объясняется очень просто — это политика двойных стандартов, которая проникла уже настолько глубоко, что ее никто не стесняется, — рассказал «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

7 января обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте заявила, что Украина может лишиться помощи западных стран, если продолжит наносить ракетные удары, в которых гибнут мирные граждане. «В то время, когда и так сложно одобрить новую финансовую помощь Украине, если атаки на Белгород будут продолжаться и будет гибнуть больше мирных граждан, правительствам будет сложнее продолжать финансировать Украину», — заявила журналистка в эфире.

В то же время, по мнению российских экспертов, сокращение поддержки из-за ударов по Белгороду маловероятно. Богдан Безпалько полагает, что это вряд ли станет причиной для снижения финансирования, но может использоваться в качестве повода, если будет принято такое решение по другим соображениям. Однако пока кардинального стремления к сокращению помощи не видно.

скорая
Фото: ТАСС/Павел Колядин

— Если и будет объявлено о сокращении поддержки, то это будет вызвано совсем другими причинами. Например, посчитают, что Украина отыграла свою роль, исчерпала свой ресурс, и пришло время, скажем, договариваться с Россией, — считает Безпалько.

Удары по Белгороду не значат для Запада ровным счетом ничего, подчеркнул эксперт. Даже если бы Украина атаковала Москву или число жертв было бы в десятки раз больше, реакция была бы точно такой же.

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— Просачивающиеся в западной прессе несистемные высказывания отдельных журналистов о том, что Украина может лишиться помощи стран НАТО, если продолжит наносить ракетные удары, в которых гибнут мирные граждане, являются не более чем мнением журналистов, не потерявших человеческий рассудок и здравомыслие, — рассказал «Известиям» начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

Эксперт отметил, что Россия находится фактически в состоянии войны с западным миром, оружием которого уже длительное время обстреливается российская территория от Белгорода до Москвы. По его мнению, любой удар по России и ущерб, нанесенный российскому государству, в действительности воспринимается исключительно в качестве одной из очередных побед.

Оборонная помощь США Украине

Оборонная помощь США Украине

Фото: commons.wikimedia.org

Реакция западных стран более чем предсказуема, считает и Наталья Никонорова.

— Донбасс сталкивался с подобным безразличием на протяжении восьми лет вооруженной агрессии со стороны неонацистских карателей, — напомнила она. — Мы как никто понимаем белгородцев, прочувствовали на себе «объективность» позиций, выражаемых на площадках всех международных институтов гегемоном и его сателлитами.

По мнению сенатора, западные политики «мастерски притворяются слепоглухонемыми» по вопросам, касающимся военных преступлений, совершенных киевским режимом на территории России.

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