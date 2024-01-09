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Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Финляндия не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с РФ после 14 января. Об этом в эфире телеканала MTV3 заявила глава МВД страны Мари Рантанен 9 января.

«Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу», — сказала она.

Рантанен отметила, что никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе с РФ нет, поэтому риск того, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», по-прежнему существует.

Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что правительство Финляндии, скорее всего, сохранит блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией после 15 января. Отмечается, что временное решение более вероятно, чем закрытие границы на неопределенный срок.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.

Позже, 14 декабря, государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Границы должны были открыть до 14 января, однако менее чем через сутки, с 15 декабря, финские власти приняли решение повторно закрыть КПП. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей, желающих попасть в Финляндию.

17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против решения властей страны закрыть границу с Россией. Ее участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждан РФ, проживающих в Финляндии. Позже решение о закрытии границ было обжаловано в Высшем административном суде.

31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. При этом он указал на необходимость в первую очередь уделять внимание безопасности страны и заявил, что ее власти не пойдут на компромисс в данном вопросе.

8 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба. Она указала, что взаимная торговля России и Европы деградировала, с Финляндией она составляет меньше $1 млн.

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