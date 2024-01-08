Абрамченко указала на отсутствие ущерба РФ из-за закрытия границы с Финляндией

Закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза (ЕС), но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба. Об этом в понедельник, 8 января, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она указала, что взаимная торговля России и Европы деградировала, с Финляндией она составляет меньше $1 млн.

«Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать», — поделилась Абрамченко в интервью «РИА Новости».

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.

Позже, 14 декабря, государство ненадолго возобновило работу двух КПП: «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Границы должны были открыть до 14 января, однако менее чем через сутки, с 15 декабря, финские власти приняли решение повторно закрыть КПП. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей, желающих попасть в Финляндию.

17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против решения властей страны закрыть границу с Россией. Ее участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждан РФ, проживающих в Финляндии. Позже решение о закрытии границ было обжаловано в Высшем административном суде.

31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. При этом он указал на необходимость в первую очередь уделять внимание безопасности страны и заявил, что ее власти не пойдут на компромисс в данном вопросе.