В Финляндии обжаловали в суде закрытие КПП на границе с Россией

Решение властей Финляндии о закрытии пропускных пунктов на российско-финской границе обжаловали в Высшем административном суде стране. Об этом 27 декабря сообщило издание Yle.

«По мнению заявителей, закрытие восточной границы представляет собой вмешательство в свободу передвижения, гарантированную Конституцией, и во многие другие основные права. Они рассматривают решения о закрытии границы как дискриминационные», — говорится в публикации.

По данным журналистов, апелляцию подали граждане Финляндии российского происхождения и члены их семей.

Ранее, 14 декабря, Финляндия ненадолго возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия, сняв ограничения на их работу и открыв пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Границы должны были открыть до 14 января, однако менее чем через сутки, с 15 декабря, финские власти приняли решение повторно закрыть КПП. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей с велосипедами, желающих попасть в Финляндию.

17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против решения властей страны закрыть границу с Россией. Ее участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждан РФ, проживающих в Финляндии.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.