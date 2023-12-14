Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Десятки людей с велосипедами ждут очереди на переход российско-финской границы у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа»), сообщила 14 декабря съемочная группа «Известий» с места событий.
На видео — заснеженные обочины дороги, группа людей с велосипедами, которые одеты достаточно легко, за плечами у них большие рюкзаки. Под их ногами снежное месиво. Кто-то пытается согреться, подпрыгивая, кто-то кутается в шарф и куртку — видно, что в очереди они давно.
Очередь у КПП образовалась после заявлений Хельсинки об очередном закрытии границы с Россией. Пока пункт работает и пропускает граждан, но процесс идет медленно. Финляндия планирует закрыть его 15 декабря, о чем накануне сообщили в МВД страны.
Ранее 14 декабря Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.
Корреспондент «Известий» с места событий на КПП рассказала, что сразу после открытия границы выстроилась очередь желающих уехать в Россию, а вот со стороны РФ стремящихся въехать в Финляндию уже не так много.
В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.