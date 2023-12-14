Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря

Правительство Финляндии снова закрывает все открытие в четверг КПП на границе с Россией с 15 декабря, об этом 14 декабря сообщила глава МВД Финляндии, его слова в прямом эфире передает Aamulehti.

«Правительство приняло решение закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией до 14 января 2024 года. Решение вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00. Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.

Корреспондент «Известий» с места событий на КПП рассказала, что сразу после открытия границы выстроилась очередь желающих уехать в Россию, а вот со стороны РФ стремящихся въехать в Финляндию уже не так много.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.