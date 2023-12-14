В таможне сообщили о возобновлении работы двух КПП на границе с Финляндией

На границе с Финляндией возобновили работу два многосторонних автомобильных пункта пропуска (МАПП). Об этом 14 декабря сообщило Северо-Западное таможенное управление.

«В ночь со среды на четверг финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)», — говорится в сообщении.

С полуночи до 8 утра через «Торфяновку» проехали в обе стороны 24 грузовика, 190 легковых автомобилей, три автобуса, 348 физических лиц.

В таможне отметили, что «Торфяновка» продолжит работу в круглосуточном режиме, «Вяртсиля» будет работать с 09:00 до 21:00.

28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что с 30 ноября до 13 декабря республика закрывает все пункты пересечения границы с Россией. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.