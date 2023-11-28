В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 28 ноября назвал нерациональным решение Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ.

Так он отреагировал на заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что страна с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище.

«Мы можем комментировать рациональные какие-то решения, тогда можно искать логику. А решение [Финляндии о закрытии КПП] — нерациональное», — сказал замминистра на полях форума «Примаковские чтения».

Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

«Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане», — заключил Грушко.

Ранее в этот день после оглашения решения о закрытии всех КПП в МВД республики заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

Всего на границе России и Финляндии действуют восемь КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи». А через два дня Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП.

Позднее, 25 ноября, Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену. По ее словам, Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и испортила жизнь собственным гражданам, отказав им в возможности пересечь границу.