Захарова заявила о выстроенной Западом на границе Финляндии и России стене

Запад отгородился от России новой стеной, воспользовавшись ситуацией на границе Финляндии. Об этом 27 ноября заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Многие отъехавшие, которые оказались по ту сторону, видят, как Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену. Не знаю, там железные заборы, ров какой-то, только удивительным образом этот забор огородил не нас, а их. В этом ужасе в том числе и отъехавшие, и все те идеологи, которые проводили американскую логику внутри ЕС, они задаются одним вопросом, а что им делать», — сказала она.

По ее словам, Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и испортила жизнь собственным гражданам, отказав им в возможности пересечь границу.

«Это конкретное решение определенной части финских властей, вот таким образом еще больше подпортить отношения с Россией, ударив по собственным же гражданам. Это более глобальный вопрос: что вообще Европейский союз намерен делать, оказавшись в американской ловушке?» — отметила Захарова.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран. Он добавил, что в таком случае заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах, но не на восточной границе.

25 ноября Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи».

Изначально в ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.