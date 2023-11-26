Премьер Финляндии заявил о готовности страны закрыть все КПП на границе с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 26 ноября в интервью радио Suomi заявил, что государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои станции и сосредоточит поиск убежища в другом месте, кроме восточной границы», — приводит высказывание премьера Yle.

Орпо добавил, что в таком случае заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах, но не на восточной границе.

Речь идет о сухопутной границе протяженностью 1300 км. По словам премьера, закрыть ее можно согласно закону о пограничной охране, пересмотренному в Финляндии летом 2022 года.

«Мы способны быстро принимать решения о жестких средствах. Мы готовы проводить встречи даже ежедневно», — заключил премьер.

Накануне стало известно, что Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

До этого, 24 ноября, финский министр внутренних дел Мари Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи».

Изначально в ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.