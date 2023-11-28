Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище

Финляндия с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец», — сказал Орпо, его слова передает издание Yle.

По словам главы МВД Мари Рантанен, прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. При этом железнодорожный пункт Вайниккала, через который следуют грузоперевозки, закрыт не будет.

Согласно публикации, закрытие границы обосновывается решением конституционного комитета парламента.

В ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

В ответ российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. В МИД России подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи». Через два дня Рантанен рассказала, что государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

В этот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену. По ее словам, Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и испортила жизнь собственным гражданам, отказав им в возможности пересечь границу.